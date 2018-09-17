حادثة اغتصاب طفلة في الـ6 تهز العاصمة الأردنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا زالت قضايا الإغتصاب تؤرق استقرار المجتمعات شرقا وغربا على اختلافها ما بين متحرر ومحافظ، ويبدو أن القوانين الرادعة لا تؤتي أكلها دون وازع داخلي وتسامٍ في الأخلاق. وقد هزت حادثة إغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، منطقة الشونة جنوب العاصمة الأردنية عمان، بعد إقدام شخص أربعيني على الإعتداء جنسياً عليها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم الاعلان عن تمكن إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام في الأردن من القبض على المعتدي، بعد شكوى وردت إليها حول تعرض طفلة لاعتداء جنسي من قبل شخص مجهول.

وتمكنت الإدارة بعد التحقيق وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخص والقبض عليه وتم تحويله للمدعي العام المختص الذي قرّر توقيفه في مركز الإصلاح والتأهيل. ونفت مصادر أردنية ما تردّد عن وفاة الطفلة بعد واقعة الإغتصاب.

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