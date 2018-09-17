تواصل ملاحقة فلول القاعدة في أبين اليمنية

أخبار الآن | ابين - اليمن (وكالات)



ضبطت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين كميات كبيرة من المتفجرات عقب مداهمة عدد من الأوكار الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد، ضمن عملية أم المعارك التي تم إطلاقها بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، والتحالف العربي لتأمين المحافظة.



مصدر امني اكد أن قوات الحملة تمكنت من دحر الارهابيين في تلك المواقع، وسط أعمال تمشيط وتعقب لفلول القاعدة الذين فروا وسط الشعاب الجبلية القريبة من المنطقة.

قوات الحملة دهمت منطقة كورة آل مانع، إحدى المناطق النائية في ضواحي المحفد، وعثرت أثناء التمشيط على عبوات متفجرة في المنازل المهجورة.

وقال مصدر أمني إن القوات الأمنية، المشاركة ضمن عملية أم المعارك، قامت بتمشيط مواقع نائية في ضواحي مديرية المحفد كانت تعد تحصينات سابقة لعناصر القاعدة، موضحاً أن القوات عثرت على كميات من العبوات الناسفة والألغام والقذائف التي كانت تعدها العناصر الإرهابية شن هجمات إرهابية في أبين ومحافظات مجاورة.

وفي مدينة مودية، شنت قوات الحزام الأمني عملية تمشيط لمنطقة الجنن الجبلية شرق المدينة، استهدفت خلالها أوكاراً إرهابية تابعة لـلقاعدة.

وبحسب مصدر محلي وآخر أمني، أوضح ، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الحملة وعناصر من القاعدة كانت تتمركز أحد المواقع النائية في السلسلة الجبلية الواقعة في منطقة جنن، موضحاً أن أحد الجنود قتل جراء عملية التمشيط، فيما أصيب أخر بجراح.

وأطلقت قوات مشتركة من الحزام الأمني والتدخل السريع، بإشراف ودعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم أم المعارك؛ وذلك بهدف تمشيط عدد الأودية والمناطق النائية الواقعة في مديريات المحفد ولودر ومودية، وتطهيرها من عناصر الإرهاب والتطرف.

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