بوتين: إتفقنا على منطقة آمنة في إدلب

أخبار الآن | سوشتي - روسيا (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب وسيتم تنسيق التفاصيل مع النظام السوري وذلك عقب ختتام قمة سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

و أعلن بوتين الاتفاق مع تركيا حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية على إمتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب مباحثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي على البحر الأسود الاثنين : "خلال اللقاء بحثنا هذا الوضع في إدلب بالتفصيل وقررنا إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 20 كلم على إمتداد خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول 15 من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل".

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