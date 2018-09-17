بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بـإرهاب الزاوية الحمراء بمصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (وكالات)

تنظم جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إرهاب الزاوية الحمراء"

أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات محبوسين على ذمة القضية وهم يحيي محمود عبد العليم يوسف، وهشام سالم سعيد سالم، ومحمود مصطفى جاد، وعبد الرحمن سيد جبريل، وخالد أحمد محمد مسعود وشهرته "خالد تمساح".

تنعقد جلسة القضية التي تحمل رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر إسماعيل.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي.

وثبت من التحقيقات، قيام المتهمين الأول والثاني والخامس بارتكاب جريمتين إرهابيتين، وأعدوا لتنفيذهما، بأن خططوا لاستهداف محل لبيع الخمور بمنطقة الظاهر بالقاهرة بقصد تخريبه والاستيلاء على محتواه من أموال، وكذا استهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بقصد الاستيلاء على سلاحه الميري، وجمعوا عنهما المعلومات ووزعوا فيما بينهم أدوار الإمداد والتنفيذ.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام موقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل بين أعضاء الجماعة الإرهابية، بأن تواصلوا فيما بينهم عبر صفحات شخصية تحمل أسماء حركية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر شبكة المعلومات الدولية، وتداولوا خلالها مطبوعات إلكترونية لترسيخ أفكارهم ومعتقداتهم الارهابية.



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