المستشارة الألمانية تصل الجزائر اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أن الطرفان سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الكبرى ذات الاهتمام المشترك كما سيواصلان التشاور حول المسائل الشاملة على غرار الهجرة والإرهاب العابر للحدود.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الأحد "بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتى في إطار التشاور الثنائى رفيع المستوى وتأتى لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وألمانيا والتى تشهد تطورا كبيرا فى كافة المجالات والتى تجسدت فى العديد من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين لكلا البلدين".

وأشار البيان إلى لقاء القمة بين بوتفليقة وميركل سيكون فرصة جديدة حتى يتواصل على المستوى الرفيع لكلا البلدين التشاور والتفكير القائم منذ زمن طويل بين البلدين حول ترقية الحوار السياسى الثنائى والتركيز على إقامة شراكة ثنائية اقتصادية وتجارية هامة ستتوسع و تتعمق خلال الفترة المقبلة".

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