الحلبوسي: الاعلام الايراني حرف كلامي

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

أبلغ رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي نظيره الأمريكي بول ريان بأن وسائلَ إعلام إيرانية حرفت الإتصال الهاتفي بينه وبين رئيس المجلس الشورى الايراني علي لاريجاني بخصوص العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال الحلبوسي خلال إتصال هاتفي مع ريان إن موضوع العقوبات الأمريكية على طهران يعود للجهاز التنفيذي متمثلاً بمجلس الوزراء العراقي وليس للسلطة التشريعية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قال لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني خلال إتصال الأخير بالحلبوسي لتهنأته بتوليه منصب رئيس مجلس النواب العراقي إنه وأعضاء مجلس النواب يرفضون العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران ويعتبرونها ظالمة.

ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية عن الحلبوسي دعوته لاريجاني لاجراء زيارة رسمية الى العراق, و أنه أكد إستعداده للوقوف الى جانب إيران للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

و وفق وسائ الاعلام الرسمية الإيرانية فإن الحلبوسي أشاد خلال إتصال هاتفي مع لاريجاني بـ "دور إيران , معربا عن شكره للاريجاني على برقية التهنئة وإتصاله الهاتفي".

وتابعت وكالات أنباء إيرانية أن الحلبوسي قال إن "أعضاء البرلمان العراقي يقدرون الدعم الإيراني المفتوح للعراق في السابق والآن، لاسيما المساعدة في تحرير العراق من دنس جماعة داعش الإرهابية"، داعيا في الوقت نفسه لاريجاني إلى "القيام بزيارة رسمية للعراق". , مضيفة أن الحلبوسي أكد أن "أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على إيران، ويعتبرونه ظالما وسيواصلون وقوفهم الى جانب الشعب الإيراني" , وأشار الى ما أسماها عوامل زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة , وقال "نحن على إستعداد للوقوف الى جانب إيران، للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة".

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