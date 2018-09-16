ميليشيا الحوثي تحاول نقل أموالها من الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وسائل إعلام أن ميليشيات الحوثي تشرع في نقل أموال من بنوك الحديدة إلى صنعاء بعد تضييق الخناق عليها من قبل قوات المقاومة المشتركة.



وصرح وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في وقت سابق، أن الحكومة اليمنية ستمضي قدماً في مدّ يدها للسلام، وستعمل بكل إمكاناتها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، لحل النزاع بالطرق السلمية.

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش ‏اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح ‏لموقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية، ‏إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب ‏والجنوب.‏

وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحداً ‏فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات ‏المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.‏

وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا، تعيش حالة ارتباك ورعب ‏وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات ‏من قياداتها خلال الأيام الماضية.‏

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