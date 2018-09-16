تعرف على رئيس البرلمان العراقي الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتخب النواب العراقيون مساء السبت محمد الحلبوسي رئيسا لمجلسهم بعدما حصل على دعم من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

الحلبوسي رشحه حوالي 50 نائبا من قوى "تحالف المحور الوطني" الذي يضم معظم الكتل السنية، ويعتبر أحد مكونات "كتلة البناء" التي تنافس على تشكيل الحكومة.

حصل الحلبوسي على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من الجامعة المستنصرية في بغداد، بحسب سيرته الذاتية التي تداولتها وسائل إعلام محلية.

وعمل في القطاع الخاص لسنوات بعد انتهاء دراسته وأسس شركة إنشاءات، حتى دخل عالم السياسة عام 2014 بانتخابه عضوا في مجلس النواب.

وفي 29 آب/أغسطس عام 2017 اختاره مجلس محافظة الأنبار محافظا، ليترك مقعده البرلماني.

وجاء اختيار المجلس له بعد سجال استمر لساعات طويلة مع قادة الكتل السياسية.

شغل الحلبوسي هذا المنصب خلفا لصهيب إسماعيل الراوي، الذي أقيل بعد أن طالته اتهامات بالفساد.

وتولى السياسي الشاب بعد تعيينه محافظا للأنبار عدة ملفات أهمها استعادة الأمن في المحافظة، ومتابعة ملف المعتقلين، وعودة النازحين، واستعادة ما تبقى من مناطق بحوزة تنظيم داعش.

ظل الحلبوسي في المنصب حتى أعيد انتخابه في مجلس النواب في أيار/مايو الماضي، ليصبح الآن رئيسا له.

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