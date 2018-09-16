العبادي يأمر بنشر قوات على الحدود مع تركيا

أخبار الآن | بغداد - العراق (بيان رسمي)

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية لحماية الحدود ومنع أي خروقات تركية للأجواء والأراضي العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية , حيث وجه الخارجية العراقية بتوثيق الخروقات التركية للاجواء العراقية لدى الامم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني.و أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي عدة قرارات خلال إجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي , نها اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية وانتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

و أصدر مجلس الأمن الوطني العراقي عدة قرارات خلال إجتماع برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي , بينها اعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية بعد أن تمت إحالة قائدها الى هيئة النزاهة وإنتشار قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية.

وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش في إجتماعه الأحد المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ، وفي مقدمتها إدامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الاجواء والاراضي، فضلا عن بحث تنظيم الواجبات والمهام الاساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي، إضافة الى إستقرار الاوضاع في محافظة البصرة وإجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".

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