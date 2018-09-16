الحلبوسي يرفض عقوبات واشنطن على طهران

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

قال الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي إنه وأعضاء مجلس النواب يرفضون العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران ويعتبرونها ظالمة.



حديث الحلبوسي جاء خلال إتصال هاتفي مع نظيره الإيراني علي لاريجاني الذي دعاه لاجراء زيارة رسمية الى العراق, مؤكداً إستعداده للوقوف الى جانب إيران للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة على حد تعبيره.

وأشاد الحلبوسي خلال إتصال هاتفي مع لاريجاني بما وصفه "دور إيران , معربا عن شكره للاريجاني على برقية التهنئة وإتصاله الهاتفي".

وقال الحلبوسي إن "أعضاء البرلمان العراقي يقدرون الدعم الإيراني المفتوح للعراق في السابق والآن، لاسيما المساعدة في تحرير العراق من دنس جماعة داعش الإرهابية"، داعيا في الوقت نفسه لاريجاني إلى "القيام بزيارة رسمية للعراق".

وأضاف الحلبوسي أن "أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على إيران، ويعتبرونه ظالما وسيواصلون وقوفهم الى جانب الشعب الإيراني" , مشيراً الى ما أسماها عوامل زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة , وقال "نحن على إستعداد للوقوف الى جانب إيران، للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة".

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