الجيش اليمني يحاصر الحوثيين في الكيلو 16
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
اعلنت قوات الشرعية اليمنية فرض سيطرتها على جميع المناطق المحيطة بالكيلو 16 وتقدمها باتجاه جامعة الحديدة.
وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب والجنوب.
وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحداً فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.
وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات من قياداتها خلال الأيام الماضية.
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