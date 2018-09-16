الجيش اليمني يحاصر الحوثيين في الكيلو 16

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعلنت قوات الشرعية اليمنية فرض سيطرتها على جميع ‏المناطق المحيطة بالكيلو 16 وتقدمها باتجاه جامعة ‏الحديدة.‏

وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش ‏اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي في تصريح ‏لموقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية، ‏إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب ‏والجنوب.‏

وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحداً ‏فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات ‏المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.‏

وأشار العقيد الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية ‏المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب ‏وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات ‏من قياداتها خلال الأيام الماضية.‏

إقرأ أيضاً:

مقتل قياديين بارزين من الحوثيين في صعدة

مداهمة أوكار القاعدة في أبين اليمنية