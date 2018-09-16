البرلمان العراقي ينتخب النائب الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتخب البرلمان العراقي بشير توفيق نائبا ثانيا لرئيس المجلس النائب عن كتلة المحور الوطني محمد الحلبوسي.



وكان من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسه ونائبيه خلال جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر أيلول، لكنه لم يتمكن من هذا لأن النواب كانوا يحاولون وقتها تحديد أي الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من المقاعد.



واختير حسن الكعبي نائبا أول للحلبوسي. وخاض الكعبي الانتخابات على قائمة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر، والتي حلت في المركز الأول في الانتخابات العامة في مايو أيار.

ويدشن انتخاب الحلبوسي عملية مدتها 90 يوما، وفقا للدستور، من المقرر أن تفضي في نهاية المطاف إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وسيكون على أعضاء البرلمان انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف زعيم أكبر كتلة نيابية بتشكيل حكومة بوصفه رئيسا لها. لكن الكتلة المهيمنة لم تتحدد بعد بسبب تغير التحالفات السياسية.



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