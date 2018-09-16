الإمارات والأردن تبحثان التطورات الإقليمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما، التي تشهد تطورا متناميا في شتى المجالات، واستعرضا أبرز التطورات الإقليمية.

وأكد الوزيران ضرورة العمل على "تفعيل العمل العربي المشترك، وفعاليته ودوره في التعامل مع التحديات المشتركة، خدمة لمصالح الشعوب والدول العربية".

وثمّن وزير الخارجية الأردني الدعم الذي تقدمه الإمارات للوكالة، فيما أشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالجهود التي تبذلها المملكة لحشد الدعم لها.

كذلك بحث الوزيران تطورات الأزمة السورية، وأكدا أهمية "تكاتف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها".

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