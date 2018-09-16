الإمارات تعلن عن قرار جديد يعطي إقامة للوافدين بعد التقاعد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد نظام جديد بشأن إقامة الوافدين بعد التقاعد.



جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في تويتر، وقال فيها أيضا أن مجلس الوزراء أقر نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية.

كما أقرر مجلس الوزراء "نظام محكمة اليوم الواحد على المستوى الاتحادي، وخطة جديدة لبناء قيادات الصف الثاني في الحكومة الاتحادية".

وأقر المجلس "تخفيض رسوم كهرباء الهيئة الاتحادية للكهرباء على القطاع الصناعي بالدولة"، حسب ما أضاف الشيخ محمد بن راشد.

وأقر المجلس أيضا "معايير وطنية موحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة"، وفق الشيخ محمد بن راشد، الذي أكد أن "تطوير حكومتنا مستمر، وتعزيز مسيرة اقتصادنا لا يتوقف، ورفع تنافسية بلادنا رحلة ليس لها خط نهاية".

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