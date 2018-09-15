هولندا تسحب مقاتلاتها من العراق وسوريا

أخبار الآن | هولندا - (وكالات)

أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستسحب مقاتلاتها من طراز إف-16 التي تشارك في حملات القصف ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، بحلول أواخر هذا العام.

وعدت هولندا أن نهاية المعركة العسكرية ضد داعش اقتربت ، مشيراً إلى أن التنظيم تحول في العراق إلى منظمة سرية تُركز بشكل أساسي على تنفيذ الهجمات الإرهابية.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان ، اليوم السبت، إنها "قررت عدم تمديد استخدام مقاتلات إف-16 في القتال ضد تنظيم داعش إلى ما بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) القادم"، حيث تشارك 4 مقاتلات أف-16 هولندية في قصف التنظيم المتطرف في العراق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مشيرة إلى أنه "تم تمديد العمليات عندما قامت تلك المقاتلات بأولى مهامها في سوريا مطلع 2016".

وصرح رئيس الوزراء مارك روته خلال مؤتمر صحافي أن نهاية المعركة العسكرية ضد داعش اقتربت"، مشيراً إلى أن "التنظيم تحول في العراق إلى منظمة سرية تركز بشكل أساسي على تنفيذ الهجمات الإرهابية.

واعتبرت الحكومة الهولندية أن "المشاركة الهولندية في العراق ستنتقل من الهجمات ضد تنظيم داعش إلى تعزيز الأمن في العراق، لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم والاستمرار بحياتهم".

وأضاف البيان أنه سيتم نشر ما يصل إلى 50 جندياً هولندياً في شمال العراق للتدريب والحفاظ على أمن المناطق المحررة من تنظيم داعش، كما سيبقى 3 إلى 12 عنصراً من القوات الخاصة في بغداد، لمواصلة تدريب القوات العراقية، أضافة إلى 20 مدنياً وعسكرياً في مهمة بناء القدرات التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق، والتي تركز على تعزيز الأمن بالعراق.

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