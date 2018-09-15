مصر تستضيف مؤتمر إفريقيا لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ستنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، مؤتمر "إفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 كانون الأول المقبل في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية.

وقالت هبة سلامة، المدير الإقليمى لوكالة الاستثمار التابعة للكوميسا:"لا تزال الكوميسا ، التي تضم الآن 21 دولة بعد انضمام تونس والصومال هذا العام، تلعب دورًا رائدًا في تعزيز التكامل الاقتصادي لأفريقيا، وباعتبارنا واحدًا من أكثر المجتمعات الاقتصادية الإقليمية تأثيرًا في إفريقيا ، فلدينا دور محوري في التعامل مع قادة الأعمال والمستثمرين، وأضافت "نثمن الدور المحوري لمصر في دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في استضافة المنتدى على مدار ثلاث سنوات".

ينعقدالمؤتمر هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للسنة المقبلة. وسيكون للمنتدى جلسات تركز على دور المرأة في تجمع يسمى "تمكين المرأة في إفريقيا"، وسيتم تقديم بيان إلى رؤساء الدول الحاضرين، يسلط الضوء على اهتمامات المرأة فى إفريقيا وأولوياتها واحتياجاتها وتطلعاتها.

وسيكون المؤتمر فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من إفريقيا وكافة دول العالم لتحفيز الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية، حيث تمثل مصر بوابة استثمارية للقارة الإفريقية، وسيساهم المؤتمر فى دعم وترويج الاستثمار بين العالم وإفريقيا من خلال مصر.

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