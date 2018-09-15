مداهمة أوكار القاعدة في أبين اليمنية

أخبار الآن | ابين - اليمن - (وكالات)



استهدفت حملة أمنية واسعة، عدداً من أوكار تنظيم القاعدة في مديريتي مودية و لُودِرْ ، بدعم وإشراف القوات المسلحة الإماراتية جنوبي البلاد



مصدر في الحزام الأمني قال إن وحداتٍ من قوات التدخل السريع في الحزام الأمني داهمت 3 منازل لقيادات بارزة بتنظيم القاعدة الإرهابي في عمليات نوعية مختلفة.. مشيرا الى ان أحد المطلوبين ويدعى "ياسر الجهيدي" حاول التسلل إلى أحد المنازل المجاورة وإطلاق النار على إحدى الدوريات العسكرية إلا أنه قتل على الفور.

وفي مديرية مودية، نفذت قوات التدخل السريع حملة مداهمات واسعة في "وادي عمران"، أحد أبرز أوكار القاعدة، لملاحقة العناصر الإرهابية.



وأشار المصدر إلى أن القوات داهمت منزل أحد أعضاء تنظيم القاعدة ويدعى "علي سالم مقيدة" ومنزل شقيقه "محمد سالم مقيدة"، حيث تم العثور على عدد من الأسلحة والصواريخ الحرارية وذخائر متنوعة.



كما استهدفت عملية أخرى منزل القيادي في القاعدة المدعو "ناصر عبدالله الدباني" في مديرية لودر، وتم العثور على عبوات ناسفة وعدد من الأحزمة المجهزة للتفجير.

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