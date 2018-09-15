علم الثورة السورية يخترق مناهج النظام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وسائل اعلام )



قام النظام السوري، بسحب جميع نسخ كتاب مدرسي صادر من وزارة تربيته، بعدما تبيّن أنها تحتوي على صورة لعلم الثورة السورية .

فبعد نفي قاطع، من حكومة النظام السوري، تأكد الخبر المتحدث عن وجود علم الثورة السورية، في أحد كتب المقرر الدراسي التابع لوزارة تربية النظام.

وصدر بيان رسمي، صادر عن وزارة تربية النظام السوري، يقر فيه بوجود علم الثورة السورية، في كتاب مخصص للصف الثامن، في المرحلة الإعدادية.

إلا أن البيان الصادر الذي انتهى بالتنديد بما سمّاه "المتآمرين" على سير العملية التربوية، أرجع سبب وجود علم الثورة السورية، إلى ما وصفه بـ"خلل فني" أدى إلى تغيّر الألوان، مع الاحتفاظ بنجمتين في وسطه، كما هما. بحسب ما ورد في البيان الذي ذكر أن الكتب التي ظهر فيها علم الثورة السورية، هي تلك الموزعة فقط في محافظتي حمص وطرطوس.

وظهر علم الثورة السورية، بألوانه الثلاثة، والتي يبرز الأخضر في أعلاها، يتوسطه الأبيض، ثم يليه الأسود، في كتاب مدرسي خاضع لسلطة الأسد، في الوقت الذي تنادي فيه الثورة السورية، بإسقاطه. الأمر الذي أثار حنق وقلق أنصار النظام، حسب ما تم تداوله منذ أيام.

وكانت وزارة تربية النظام السوري، قد نفت وجود علم الثورة السورية في أحد كتبها المدرسية. وقال هزوان الوز، وزير التربية في حكومة النظام، إن ما يشاع حول هذه المسألة هو "فبركة فوتوشوب". ليتبين، لاحقاً، أن علم الثورة السورية، كان موجوداً فعلاً، وليس فبركة.

وأثيرت قضية وجود علم الثورة السورية في منهاج دراسي يخضع لحكم الأسد، منذ عدة أيام، إلا أن مصادر النظام لم تقرّ بذلك، إلا بعدما تقدّم بعض الأشخاص، بنسخ كاملة من كتاب "التربية الموسيقية" وفيه فصل تعلوه صورة علم الثورة السورية. الأمر الذي دفع بحكومة النظام السوري، للإقرار بحقيقة الواقعة، إنما بإرجاعها إلى "خلل فني غير مقصود" كما ذكرت تربية الأسد.

وتعاني وزارة تربية النظام السوري، من أزمات متلاحقة، خاصة في المنهاج الذي يصر النظام السوري على استئصال أي إشارة فيه، تدل من قريب أو بعيد، على الثورة السورية. وقام في العام 2017، بحذف قصيدة للشاعر ياسر الأطرش، من المقرر الدراسي، لأنه من أنصار الثورة السورية.

ووفق ما نشره متخصصون في مناهج التعليم، ومنهم من أنصار النظام السوري، فإن المناهج الدراسية الجديدة، طافحة إما بالأخطاء اللغوية أو الأخطاء العلمية أو الأخطاء التاريخية. وكان من الأخطاء الواردة في المناهج الجديدة، زعمها أن قصف الجيش الفرنسي، للبرلمان السوري، في أربعينيات القرن الماضي، قد أدى لمقتل نواب في البرلمان. فيما الحقيقة التاريخية أن القصف الفرنسي لم يخلف ضحايا بين النواب، بل بين عناصر حامية البرلمان. فضلا من أخطاء بأسماء الأشخاص، والتواريخ.

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