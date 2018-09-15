اعلام النظام: هجمات اسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وكالة انباء النظام السوري "سانا"، إن المضادات الجوية لقوات النظام تصدت لهجوم صاروخي اسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي، واسقطت عددا من الصواريخ .

وكانت وسائل اعلام تابعة للنظام اشارت إلى سماع دوي انفجارات في محيط المطار من دون الاشارة الى وقوع خسائر بشرية او مادية .

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الغارات الاسرائيلية استهدف مخازن أسلحة وصلت حديثا إلى مطار دمشق.

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