اعتراض صاروخ حوثي اطلق باتجاه جازان السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا اطلقه الحوثيون من داخل الاراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية بحسب ما اعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي.

واضاف المالكي ان الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات

وأضاف المالكي : "إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغت حتى الآن 195 صاروخا، تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

وأكد أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفهم، الذين يهرّبون هذه الصواريخ إلى الداخل اليمني ثم يقومون بإطلاقها بطريقة عشوائية على المدن والتجمعات السكانية وإرهاب المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة لن يفلتوا من العقاب، وسيتم ملاحقتهم حتى ينالوا جزاءهم، كما أن هذا الفعل لا يزيد قوات التحالف إلا إصرارا على تخليص أبناء الشعب اليمني من ميليشيا الحوثي الانقلابية وقطع دابر عمالتهم الفاضحة لأعداء الأمن الإقليمي والدولي.

إقرأ أيضاً:

إقرار خطة أمنية لإدارة الحديدة بعد التحرير

مداهمة مركز إعلامي لداعش في لحج



