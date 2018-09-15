اشتباكات بين الجيش والحوثيين في منطقة كيلو 16 بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في منطقة كيلو 16 في الحديدة.

وتخوض قوات الجيش اليمني مواجهات مع الميليشيات الحوثية في الطرق الرئيسية الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة.



من جهتها، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع الميليشيات ومعسكر الحرس القريب من كيلو 16، وسط اندلاع معارك بالقرب من دوار المطار القريب من المدينة.

من جهتها، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع الميليشيات ومعسكر الحرس القريب من كيلو 16، وسط اندلاع معارك بالقرب من دوار المطار القريب من المدينة.

وقال سكان محليون في الحديدة إن ميليشيات الحوثي اقتحمت المباني المرتفعة في المدينة عنوةً، ونشرت العديد من قناصتها على أسطح المباني والمنازل السكنية، في العديد من شوارع المدينة.

وذكر السكان أن قناصة الميليشيات تمركزوا على سطح فندق القمة في مدينة سبعة يوليو وفي عدد من المباني العالية في شوارع صنعاء والربصة والكورنيش، كما تمترسوا على أسطح عدد من مساجد المدينة وسط الأحياء السكنية.

إقرأ أيضاً

إقرار خطة أمنية لإدارة الحديدة بعد التحرير

مداهمة مركز إعلامي لداعش في لحج