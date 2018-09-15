أمر بالقبض على نجلي حسني مبارك

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أمرت محكمة مصرية، بإلقاء القبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، وثلاثةِ أشخاص آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في أوراق البورصة.



وقررت محكمة جنايات القاهرة حبسَهما على ذمة القضية، مع تأجيلها لجلسة عشرين أكتوبر المقبل.



وأحيل المتهمون في وقت سابق لمحكمة جنايات القاهرة ، لاتهامهم بالحصول على أكثر من ملياري جنيه مصري بالمخالفة للقانون.

والأشخاص الثلاثة الآخرون هم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني.



وجاء قرار المحكمة، السبت، فى ختام جلسة استغرقت قرابة 30 دقيقة.

ويأتي قرار المحكمة بالقبض على المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة.





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