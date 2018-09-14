نجل الرئيس السوري يراجع إحدى الدوائر الحكومية السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تداولت ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي .. مقطع فيديو لنجل الرئيس السوري بشار الأسد ، حافظ بشار الأسد، في إحدى الدوائر الحكومية السورية.

وذكرت المصادر أن الفيديو صوره أحد المراجعين حيث يظهر حافظ بشار الأسد، وهو يقوم باستصدار إخراج قيد من الأحوال الشخصية للتسجيل في الجامعة، بعد تخرجه من المدرسة.

ولاقى مقطع الفيديو رواجاً من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي ، وهذه المرة الثانية التي يطهر فيها نجل الأسد بمقاطع فيديو تشعل المنصات الاجتماعية



وكان قد وجه حافظ بشار الأسد نجل الرئيس السوري رسالة إلى المنتخب السوري لكرة القدم قبيل مباراته التي تعتبر كبيرة الأهمية مع نظيره الإيراني.

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