منى المذبوح تغادر مصر بعد الإفراج عنها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أنهت اللبنانية منى الذبوح إجراءاتها في مطار العاصمة المصرية القاهرة معلنة مغادرتها البلاد في الساعة العاشرة مساء الخميس ، بعد رحلة شاقة في الإفراج عنها ..



إجراءات الإفراج عن المذبوح تم إنهاؤها بعد اتصال القنصل اللبناني بمحامي المذبوح وأخبره أن السلطات المصرية طالبت السفارة ظهر الخميس بحجز تذكرة سفر لمنى المذبوح إلى لبنان، وطلبت أيضا إرسال مندوب لمرافقتها إلى مطار القاهرة.



وأضاف أن السفارة قامت بحجز تذكرة سفر لمنى على الطائرة المتجهة إلى بيروت في تمام الساعة العاشرة، وغادرت بالفعل برفقة محاميتها اللبنانية سها أحمد.

وكشف المحامي المصري أن والدة المذبوح حجزت تذكرة سفر إلى لبنان على متن طائرة مصر للطيران وغارت قبل منى بساعات.

وقال إنه سدد الغرامة المقررة عليها من المحكمة، وتم إحالتها لقسم الخليفة لإنهاء إجراءات الإفراج عنها، بعد أن وقعت النيابة على طلب الإفراج.

وكشف المحامي المصري أن الحكم الذي أصدرته المحكمة مساء الأحد لم يتضمن قرارا بترحيلها، مضيفا أن تأشيرة منى المذبوح التي دخلت بها مصر انتهت وبالتالي لا بد من مغادرتها بعيدا عن تفاصيل الحكم.

وكانت محكمة مستأنف مصر الجديدة قد قررت تخفيف الحكم على منى المذبوح إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد شهرين من حكم أول درجة الذي قضى بحبس المذبوح 8 سنوات بتهمة الإساءة للمصريين، وسبهم بعبارات نابية وألفاظ يعاقب عليها القانون، عبر شريط فيديو بثته على صفحتها في فيسبوك.

وقدمت والدة المذبوح اعتذارا للشعب المصري، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن حالة ابنتها الصحية، تؤكد إصابتها بحالات عصبية ونفسية شديدة بسبب عملية جراحية أجرتها قبل 12 عاما، وأدت لتركيب شرائح إلكترونية في شرايين المخ، إضافة لوجود خلل في وظائف الغدة الدرقية لديها.



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