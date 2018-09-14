مظاهرات حاشدة بالشمال السوري تطالب بإٍسقاط النظام

أخبار الآن| إدلب- سوريا (متابعات)

خرج عشرات آلاف السوريين في عدد من مدن ومحافظات الشمالي السوري عقب صلاة الجمعة بمظاهرات ضخمة للتنديد بممارسات قوات النظام السوري وروسيا بحق المناطق المحررة في ريفي حماة وإدلب.

اللذان يتعرضان بشكل متواصل لقصف مستمر أودى بحياة العشرات من المدنيين العزل، لا سيما في ظل الحشد العسكري للميليشيات الطائفية التي تسعى إلى شن هجوم على المنطقة.

وبدأت المظاهرات في عموم الشمال السوري بدءاً من مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي والباب وصولاً إلى مدينة أريحا بريف إدلب الغربي، إضافة لعموم مدن وبلدات ريفي إدلب وحماة.

وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري، ودعوا إلى سوريا موحدة، كما دعوا العالم للتضامن مع مظاهراتهم التي تصدح بالحرية في كافة أرجاء الشمال السوري المحرَّر.

وتركزت المظاهرات في معظم الساحات الرئيسية لمدينة إدلب، وشملت مناطق الريف الجنوبي والغربي والشمالي للمحافظة مرورًا بريف حماة الشمالي وحتى ريف حلب الشمالي والجنوبي، رُفِعَت خلالها أعلام الثورة السورية وهتفت ضد تهديدات النظام السوري وشركائه الروس والإيرانيين.

وشهدت المناطق المحرَّرة خلال الأسابيع الأخيرة مظاهرات، شارك فيها الآلاف من أبناء المنطقة، أعادت سلمية الثورة السورية إلى الواجهة كما كانت في بداياتها، وأطلقت الهتافات والشعارات نفسها الداعية إلى "إسقاط نظام الأسد".

اقرأ أيضا:

الخارجية الألمانية : الهجوم العسكري على إدلب كارثة إنسانية