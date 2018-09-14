مصرع 20 فردا من قوات سوريا الديمقراطية بكمين لداعش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (المرصد السوري)

قتل ما لا يقل عن 20 من مقاتلى "قوات سوريا الديمقراطية"، فى كمين لتنظيم لداعش شرق سوريا، كما ذكرت المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد "مقتل ما لا يقل عن 20 فردا من قوات سوريا الديمقراطية خلال كمين لداعش الذى استغل الأحوال الجوية السيئة وعاصفة ترابية، فتقدم مسلحى التنظيم وحاصروهم مستخدمين عبوات وإطلاق النار"، وذلك خلال هجوم على منطقة هجين التي يحتلها داعش فى محافظة دير الزور.



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