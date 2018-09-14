مساعدات الإمارات الخارجية تصل 178 دولة

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تربعت الإمارات على عرش الدول الأكثر تقديما للمساعدات الخارجية كمعدل ٍ من الدخل القومي، إذ بلغت 1.12%، بينما يبلغ المتوسط الذي حددته الأمم المتحدة 0.7%.

وشاركت قرابة 45 مؤسسة حكومية وخاصة، وجمعية ومؤسسة تنموية إماراتية، في تقديم المنح والمساعدات الخارجية والتنموية، إلى المناطق الأقل حظا حول العالم.

ومن إجمالي 178 دولة حول العالم، كانت 44 دولة من البلدان الأقل نموا حول العالم، ضمن المحطات التي توقف عندها قطار الإمارات للمساعدات الخارجية.

وكان نصيب القارة الأفريقية من الدعم الإماراتي الخارجي، 20.5 مليار دولار أمريكي منذ 1974، بينما كان نصيب القارة الآسيوية، نحو 21.8 مليار دولار.

وتصدرت مصر دول العالم الأعلى نصيبا من المساعدات الإماراتية الخارجية، بقيمة تجاوزت 13 مليار دولار منذ عام 1974.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة الخارجية الإماراتية لعام 2016، التي تفصل المساعدات الخارجية قطاعيا، قاد التعليم والصحة القطاعات المستهدفة في المساعدات.

كان إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية خلال 2016، قد بلغ 6.05 مليار دولار، منها قرابة 1.15 مليار دولار مساعدات في قطاعي التعليم والتدريب المهني.

في المقابل، بلغ مجمل المساعدات المقدمة في قطاع الصحة 930 مليون دولار، و120 مليون دولار لتوفير السكن الملائم.

وتقسم الإمارات مساعداتها الخارجية، ضمن ثلاث فئات رئيسية تقسم إلى قطاعات فرعية، وهي: الفئة التنموية، والإنسانية، والخيرية.

وكان الدعم الإماراتي حاضرا في بلدان تشهد توترات، مثل سوريا، واليمن، وفلسطين، والعراق، وأفغانستان، وليبيا، ودول أفريقيا التي تعاني ظروفا معيشية صعبة.

مصدر الصورة: البيان

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