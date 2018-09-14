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سقوط إحدى طائرات التحالف لخلل فني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سقطت مروحية تابعة للتحالف في اليمن، بسبب خلل فني راح ضحيتها طيار ومساعده.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الخلل تسبب"في سقوط المروحية ووفاة الطيار ومساعده وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن"، وفق المتحدث.

وأوضح المالكي، أنه "في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (08:20) من يوم الجمعة 4 / 1 / 1440هـ، الموافق 14 / 9 / 2018م، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني".

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