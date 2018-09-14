خطة أمنية لما بعد تحرير الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقرت اللَّجْنَة الأمنيّة بمحافظة الحديدة في اجتماعها، بالعاصمة المؤقتة عدن، إعداد خطة أمنية شاملة ومتكاملة لِمَا بعد استكمال تحرير المحافظة.

وتأتي الإجراءات متزامنة مع التقدم الكبير لقوات المقاومة المشترَكة في معركة تحرير الحديدة، وأقرت اللجنة عدداً من الإجراءات المتعلقة بتثبيت الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة كافة.

وأقرت اللجنة عدداً من الإجراءات المتعلقة بتثبيت الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية في المحافظة، خصوصاً في عملية استكمال تسجيل وترقيم المستجدين من الملتحقين بقوات الأمن، والقوات الخاصة والعسكريين مع إعطاء الأولوية للقدامى بما في ذلك دمج 3 آلاف من أفراد المقاومة التهامية في الجيش الوطني والأمن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وناقشت اللجنة إعادة ترتيب أوضاع أقسام الشرط في المديريات المحررة وسبل تعزيز الدور الإعلامي المساند للسلطة المحلية وسير المعارك في جبهات القتال.

وشكرمحافظ الحديدة خلال الاجتماع قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم ومساندتهم للقوات المشتركة في عملية تحرير محافظة الحديدة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المتمرد.

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