البحرين تنشر وثائق إحباطها تسلل إيرانيين بجوازات مزيفة

أخبار الآن | البحرين - البحرين (بنا)

نشرت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، وثائق تؤكد ما أعلنته في وقت سابق من سبتمبر الجاري، بالقبض على إيرانيين دخلوا إلى البحرين بجوازات سفر "آسيوية مزيفة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت إن البحرين لم تقدم أي وثائق بشأن القبض على 14 إيرانياً دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية، وبأسماء مزيفة.

وجاء الرد البحريني موثقا بالأدلة، حيث "أكدت وزارة الداخلية أن ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 8 سبتمبر من الشهر الجاري والمتضمن القبض على 14 إيرانيا دخلوا مملكة البحرين بجوازات سفر آسيوية وبأسماء غير حقيقية أمر موثق بالأدلة المادية والأوراق الثبوتية".

وقالت الوزارة في بيان "إذا كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرى أن بلاده لا يمكنها تأكيد ما ورد في بيان وزارة الداخلية، بدعوى عدم تقديم المنامة أدلة للحكومة الإيرانية، أو تزويدها بمعلومات إضافية، فإن الأدلة المادية والأوراق الثبوتية للمقبوض عليهم، والمنشورة بعض منها مع هذا البيان، ليست فقط من قبيل تأكيد ما سبق نشره، بقدر ما تندرج في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والمصداقية وتوثيق الإجراءات".

"وهو ما تؤكده هذه الصور الضوئية لهويات عدد من المواطنين الإيرانيين الأربعة عشر المقبوض عليهم بعد أن دخلوا مملكة البحرين بجوازات سفر آسيوية تحمل بيانات غير صحيحة للإيرانيين المقبوض عليهم، وبأسماء غير حقيقية ودفع أصحابها مبالغ مالية لشرائها بغرض دخولهم إلى مملكة البحرين". حسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قد ألقت، القبض على 14 إيرانيا دخلوا البلاد بواسطة جوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية.

وأفاد حينها مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن الأشخاص المقبوض عليهم قاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.



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