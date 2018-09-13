ضبط غرفة عمليات للحوثيين في صعدة

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

ضبط الجيش اليمني غرفة اتصالات وعمليات للحوثيين تحت الأرض في محافظة صعدة ..

وأفاد مصدر ميداني بأن غرفة الاتصالات والعمليات التي اتخذتها الميلشيات لتنفيذ عملياتها العسكرية كانت تحت الأرض ومتصلة بأحد الكهوف الجبلية، وهي مكونة من خمس غرف، كل غرفة كانت تنفـَذ فيها مهام معينة.

وأكد المصدر أنه عثر في الداخل على أجهزة اتصالات وموصلات لاسلكية، وأرقام إشارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها بين عناصرها، كما عثر على منشورات عقائدية وصور لزعماء الميليشيات.

يذكر أن الجيش اليمني، سيطر قبل أيام على وادي آل بو جبارة ومفرقي الجربة وأم الرياح في مديرية كتاف بصعدة.

وأكد مصدر عسكري ميداني في لواء الفتح بالجيش اليمني، أن القوات اليمنية وبإسناد من طيران التحالف تمكنت من السيطرة على وادي آل بوجباره، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الحوثيين، ليقترب الجيش من مديرية كتاف التي تبعد قرابة 13كلم عن الوادي، ومسافة 3 كلم عن الطريق الأزفلتي المؤدي إلى كتاف.

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