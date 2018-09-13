تعيين سعوديات مساعدات لقائد الطائرة قريبا

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

قالت شركة "فلاي ناس" للطيران إنها ستشرع قريباً في تعيين سعوديات كمساعدات لقائد الطائرة، في ظل سعي المملكة إلى تمكين المرأة..

وبهذه الخطوة ستصبح "فلاي ناس" ومقرها الرياض، أول شركة طيران سعودية تعين نساءً في وظائف عليا.

وصرح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي للشركة إن الخطوة تأتي لتمكين المرأة السعودية من لعب دور أكبر في دعم اقتصاد المملكة.

وتأسست "فلاي ناس" عام 2007، حيث تملك الشركة أسطولاً من 30 طائرة، وتسير رحلاتها إلى 53 وجهة عالمية، و17 وجهة داخل المملكة.

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