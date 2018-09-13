"تدريب عسكري" بين مصر وباكستان في البحر المتوسط

... طالبان تتبنى هجوما بحرياً ضد الجيش الباكستاني أعلنت البحرية الباكستانية عن مقتل عسكري واثنان من المتمردين، إثر تصديها لهجوم بحري على حوض سفن تابع للبحرية في كراتشي، جنوب البلاد.

... أمريكا تنشر رادارا بتكنولوجيا عالية وسط تزايد التهديدات الكورية قال مسؤول عسكري أمريكي إن رادارا عسكريا بحريا أمريكيا ذا تكنولوجيا عالية غادر هاواي لمراقبة أي تجارب يحتمل أن تجريها كوريا الشمالية على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

... قائد الجيش الباكستاني: أي تهديد للسعودية سيثير ردا قويا أكد قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول راحيل شريف، على أن أي تهديد لسلامة الأراضي السعودية من شأنه أن يثير ردة فعل قوية من باكستان.

... المرصد السوري: قصف روسي عنيف على إدلب تعرضت إدلب شمال غربي سوريا لغارات جوية روسية هي الأعنف غداة اخفاق قمة طهران الثلاثية في تجاوز خلافاتهم لتجنب الخيار العسكري....

... ما يقرب المليار شخص يعانون الفقر عالمياً أصدرت وكالات الأمم المتحدة تقريرا ينتقد ارتفاع معدلات الجوع في العالم، وكشف التقرير عن نحو 821 مليون شخص