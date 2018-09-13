المقاومة المشتركة في اليمن تتقدم في منطقة الكيلو 16

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات المقاومة المشتركة في اليمن وعلى رأسها ألوية العمالقة من التوغل إلى الخط الرئيسي الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء، في منطقة كيلو ستة عشر.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، إن وحدات من ألوية العمالقة تقدمت في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وخاضت معارك عنيفة تكللت بالسيطرة التامة على كيلو 10 وقطعت كافة خطوط الإمداد للمليشيات الحوثية من وسط المدينة إلى كيلو 16.

وأكد المصدر، مصرع وجرح أعداد كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية وفرار البقية فرادى وجماعات وسط انهيار كبير في دفاعاتهم.

وأضاف أن فرق الهندسة تعمل بوتيرة عالية لتفكيك ونزع شبكات الألغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيات الحوثية في كيلو 16 ومحيطه.

وبالتزامن مع المعارك في الجبهة المتقدمة أفشلت وحدات من حراس الجمهورية كل محاولات المليشيات الحوثية قطع طرق الإمداد جنوب غرب مديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، وكبدتها خسائر فادحة كان آخرها دك كتيبة نوعية أمس الأول في التحيتا.

ولفت الإعلام العسكري، أن العمليات العسكرية للمقاومة المشتركة تمضي وفق الخطة المرسومة لاستكمال تحرير مناطق الساحل الغربي والسهل التهامي.

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