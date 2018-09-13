العراق: القبض على 6 دواعش في الموصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في مدينة الموصل المحررة من الإرهابيين قبل أكثر من عام.

ويذكر أن القوات العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر في تنظيم داعش خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان إن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين، ألقى القبض على ستة عناصر من عصابات "داعش"

وأضاف: "بين المعتقلين شخص كان يعمل في ما سمي بـ"الحسبة والشرعية" أيام "داعش" في الموصل، إلقاء القبض عليهم كان في أحياء الميثاق والقاهرة والتحرير والمثنى في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

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