أجهزة الأمن اليمنية تلقي القبض على خلية لداعش في عدن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت قوات الأمن اليمنية، الخميس، القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات على منشآت عسكرية مهمة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصدر أمني يمني إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة، داهمت وكرا لتنظيم داعش في مديرية دار سعد بمنطقة "الممدارة" وألقت القبض على الخلية الإرهابية، ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية حول عدد عناصر الخلية، ورجّح أن تنشر الأجهزة الأمنية صوراً لاحقة عن المواد التي تم ضبطها.

ووفقا للمصدر، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت وكر التنظيم الإرهابي في أحد المنازل، وعثرت على كميات كبيرة من العبوات الناسفة، وألغام محشوة بمادة C4 شديدة الانفجار، ومتفجرات أخرى.

ولفت إلى أن الخلية التي تم ضبطها كانت تجهز عناصرها لتنفيذ عمليات تفجير جديدة بالعاصمة عدن.

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