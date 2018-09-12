نقل جميع طائرات معيتيقة الى مطار مصراتة

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا (وكالات)

أخلت السلطات التابعة لحكومة الوفاق الليبية جميع الطائرات في مطار طرابلس الى مطار مصراتة على خلفية سقوط عدد من الصواريخ في محيط المطار.

وقالت مصادر ملاحية ليبية إنه تم إخلاء مَدرّج مطار معيتيقة في طرابلس ونقلُ الطائرات الموجودة فيه إلى مطار مصراتة إثر سقوط صواريخ قرب المطار من دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وتابعت المصادر الملاحية الليبية إنّ القصف إستدعى تحويل مسار طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية كانت تقوم برحلة بين الاسكندرية وطرابلس إلى مطار مصراتة، المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل في طرابلس وقد أغلق من 31 آب/أغسطس ولغاية 7 أيلول/سبتمبر بسبب معارك خلّفت 63 قتيلا على الاقل قرب العاصمة الليبية.

والأسبوع الماضي سقطت ثلاثة صواريخ على الأقلّ في محيط المطار مما أرغم المسؤولين عن الملاحة الجوية إلى تعليق الرحلات وتحويلها إلى مطار مصراتة.

وأعيد فتح مطار معيتيقة بعد نحو 48 ساعة من توقيع إتفاق برعاية الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار بين المجموعات المسلحة التي إنخرطت في المعارك الدامية جنوب طرابلس.

قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وسُمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة لكن لم يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار دون وقوع إصابات بشرية.

وبحسب مصادر رسمية في المطار فقد تم تحويل مسار رحلة ليبية قادمة من مصر إلى مصراتة بدلا من طرابلس بعد إطلاق صواريخ باتجاه المطار.

وأضافت مصادر أخرى، إن "التحضيرات جارية لإخلاء مدرّج" مطار معيتيقة ونقل الطائرات الموجودة فيه حالياً إلى مطار مصراتة.

ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل في طرابلس وقد أغلق من 31 آب/أغسطس ولغاية 7 أيلول/سبتمبر بسبب معارك خلّفت 63 قتيلا على الأقل قرب العاصمة الليبية.

والأسبوع الماضي سقطت ثلاثة صواريخ على الأقلّ في محيط المطار مما ارغم المسؤولين عن الملاحة الجوية إلى تعليق الرحلات وتحويلها إلى مطار مصراتة.

وأعيد فتح مطار معيتيقة بعد نحو 48 ساعة من توقيع اتفاق برعاية الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار بين المجموعات المسلحة التي انخرطت في المعارك الدامية جنوب طرابلس.

وبصورة عامة فإن الأطراف المتناحرة تحترم اتفاق وقف إطلاق النار ولكن ليل الثلاثاء أفاد شهود عيان أن معارك اندلعت جنوب العاصمة لفترة قصيرة.

ومعيتيقة قاعدة عسكرية سابقة استخدمت للطيران المدني كبديل عن مطار طرابلس الدولي الذي لحقت به أضرار كبيرة في 2014 بسبب معارك.

ومنذ ذلك التاريخ لم تعد تعمل في ليبيا الا شركات الطيران المحلية مؤمّنة رحلات داخلية وباتّجاه بعض الدول منها تونس وتركيا.

والشركات الجويّة الليبية ممنوعة من دخول المجال الجوي للاتّحاد الأوروبي "لدواع أمنية".

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