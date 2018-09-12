قرقاش: تحرير الحديدة هو ما نحتاجه لإعادة الحوثي لرشده

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش على أهمية المضي قدماً بعملية تحرير ِ كامل الحديدة.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن امتناع الحوثيين عن المشاركة في محادثات جنيف دليل إضافي على أن تحرير الحديدة هو ما نحتاجه لإعادتهم إلى صوابهم وإجبارهم على الانخراط في العملية السياسية .

كما أشار إلى أن تغييراً في الحسابات وعلى الأرض أساسي لحل سياسي ناجع في اليمن، مضيفاً أن تحرير الحديدة يشكل التغيير المرجو هذا الذي سيردع ميليشيات الحوثي.

يذكر أن وفد الحوثيين كان تغيب عن جلسة المحادثات التي عقدت في جنيف قبل أيام.

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن الثلاثاء، أن "الحكومة اليمنية والتحالف يقدمان دعما مهما لجهود الأمم المتحدة".

وفي معرض تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال غريفيث: "أثلج صدري المنهج البنّاء لحكومة اليمن والتحالف"، معرباً عن امتنانه الكبير للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وللحكومة اليمنية "لدعمهما الخيار السلمي".

وعن العملية السياسية قال غريفيث: "رغم غياب أحد الطرفين عن مشاورات جنيف تمكنا من إطلاق العملية السياسية"، معرباً عن إحباطه "لعدم قدرتنا على إحضار وفد صنعاء إلى جنيف". وفي هذا السياق، أعلن أنه سيواصل مناقشاته ويدشن اجتماعات مع الحوثيين في صنعاء ومسقط.

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