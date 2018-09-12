انهيار عقار بمصر يسفر عن قتلى ومصابين
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
انهار منزل ريفي مكون من 4 طوابق بمركز منفلوط في مدينة أسيوط المصرية، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بانهيار منزل بقرية جزيرة الحواتكة بمنطقة الجعب بمركز منفلوط، وتم نقل الجثث إلى مستشفى المدينة المركزي، والمصابين نقِلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجار البحث عن أي حالات أخرى أسفل الأنقاض واستكمال الإجراءات القانونية.
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