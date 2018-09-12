انهيار عقار بمصر يسفر عن قتلى ومصابين

... إستقالة وزير النقل المصري على خلفية حادث مروع قتل 50 طفلاً قدم وزير النقل المصري محمد المتيني استقالته للرئيس محمد مرسي على خلفية مقتل اكثر من خمسين طفلا

... وفاة الفنانة اللبنانية "الشحرورة صباح" عن عمر يناهز 87 سنة تناقلت مواقع إخبارية لبنانية ووسائل اعلام عربية نبأ وفاة الفنانة اللبنانية صباح اليوم عن عمر يناهز السابعة والثمانين، الفنانة توفيت في العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت تعاني صباح من مرض الشيخوخة ، حيث توقف العديد من أعضاء جسدها الداخلي ، وانتشرفيديو قبيل أشهر للفنانة صباح ، وهي في حال صعبة .

... فشل محادثات جنيف ينذر بتصعيد جديد أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث فشل مفاوضات جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية لعودتهم إلى صنعاء

... قرقاش: السلوك المخزي لـ "الإصلاح" لن يثنينا عن تأدية المهمة قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن السلوك المخزي الموجه من قبل " الإصلاح " في حضرموت وبعض مناطق الجنوب تجاه رموز الإمارات وتحالف دعم الشرع