الشرعية اليمنية تحرر مواقع إستراتيجية في الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على طريقين رئيسيين قرب مدينة الحديدة غرب اليمن على ما أفادت مصادر عسكرية يمنية. وقال قائد ألوية العمالقة عبدالرحمن صالح بينهما "الكيلو 16" الذي يربط وسط المدينة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا رئيسياً لإمداد ميليشيات الحوثي، وكانت قوات الشرعية اليمنية سيطرت في وقت سابق على طريق "الكيلو 10" وهو طريق رئيسي آخر يستخدمه الانقلابيون قرب الحديدة.

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وكانت القوات الحكومية اليمنية أطلقت في حزيران/يونيو الماضي حملة عسكرية على الساحل الغربي، بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الذي تنتشر فيه ميليشيات الحوثي، حيث يعد ممرا لتهريب الأسلحة. وبدأت الأمم المتحدة جهود إستئناف محادثات السلام بعدما أطلق التحالف العربي في الـ 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه ميناء مدينة الحديدة.



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