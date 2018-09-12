إنفجار سيارة مفخخة في تكريت شمال بغداد

أخبار الآن | تكريت - العراق (وكالات)

إرتفعت حصيلة إنفجار سيارة مفخخة بين مدينتي تكريت وبيجي شمال بغداد الى 22 قتيلا و جريحا على ما أفادت مصادر أمنية عراقية.

و قالت المصادر إن سيارة مفخخمة إنفجرت قرب مطعم شعبي في قضاء الحجاج شمالي تكريت , ما أدى الى قتل 7 أشخاص و إصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

و رجحت المصادر الأمنية العراقية أن ترتفع حصيلة الإنفجار في تكريت بسبب شدة إصابات بعض الجرحى.

و أضافت المصادر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث و نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى الطب العدلي.

الى ذلك أفاد مصدر في الشرطة العراقية بإعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي خلال مروره بإحدى الحواجز الأمنية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

و قال المصدر إن "قوة أمنية إعتقلت أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب بعد مروره بإحدى نقاط التفتيش التابعة لمنطقة الحسينية شمالي بغداد".

و أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "القوة نقلت المطلوب الى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معه".

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