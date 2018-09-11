14 حقيقة عن هجمات 11 سبتمبر..منها العثور 437 ساعة

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)



قدمت صحيفة "تليغراف" البريطانية بعض الحقائق المروعة عن تفجيرات 11 سبتمبر التي قلبت موازين أمريكا والعالم، نتابع أهم ما ورد في تقرير الصحيفة.



1- بلغ عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم في تلك الأحداث 3.051 طفلًا، من بينهم 700 طفل ولدوا ولدتهم أمهاتهم بعد الأحداث التي أودت بأرواح آبائهم، وارتفعت حصيلة المواليد بعد 8 أشهر من الأحداث بنسبة 20% مقارنة بنفس الوقت عام 2000

2- وفقًا للأبحاث فإن نسبة استهلاك الكحول في مانهاتن ارتفعت في الأسبوع الذي يلي الأحداث بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة استهلاك التبغ بنسبة 10% والماريجوانا بنسبة 3.2% وقلت نسبة حضور المسيحيين في الكنيسة بنسبة 20%.

3- تجاوزت الخسائر الفنية جراء هذا الحادث مايقرب من 100 مليون دولار، بسبب تدمير تمثال الكسندر كالدر الموجود في مركز التجارة العالمي ولوحة "مركز التجارة العالمي" 1974 للفنانين الإسبانيين خوان ميرو وجوسيب رويو، وغيرها من الأعمال الفنية.

4- كان الكلب الوفي أحد الأبطال المجهولين وهو كلب لابرادور أصفر قام باقتياد صاحبه الأعمى خارج المبني قبل إصابة البرج الثاني حتى أوصله إلى منزل أحد الأصدقاء.



5- استغرقت السيطرة على الحرائق التي أحدثتها تلك الكارثة من قبل عمال الإطفاء حوالي 100 يوم.



6- بلغ عدد الجثث التي تم انتشالها دون تعرضها للتشوه 291 جثة، ومن المواقف المؤلمة أن والدي ليزا آن فروست 21 عامًا ظلوا منتظرين ما يقرب من عام للعثور على ما تبقى من جثتها بعد أن تشوهت تمامًا، حيث كانت في البرج الجنوبي الذي أصابته الطائرة يونايتد 175.



7- قام العمال ببذل كل ما في وسعهم لإزالة مايقرب من مليون طن من الحطام للبحث عن بقايا الضحايا، ولكنهم وجدوا 65.000 من الأعضاء البشرية المتهتكة و437 ساعة و144 خاتم زفاف.



8- كان هناك وعلى مقربة من موقع الحدث جهاز الكشف عن الكوارث وقد أنبأهم أن هناك كارثة كبرى على وشك الحدوث، وذلك قبل الهجوم بثلاث ساعات.



9- تمت إعادة تنكيس الجزء المتضرر من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والتي ضربتها الطائرة 77، كما أعيد تسليح المبنى بمبلغ 258 مليون دولار، وتم تعزيز الجدران المتضررة وتصميم نوافذ مصفحة مع الإبقاء على بعض الأماكن التي احتكت بها الطائرة.



10- رصد موقع جوجل أكثر أربع كلمات بحثًا على الموقع يوم الحادث حيث كانت نوستراداموس -CNN - مركز التجارة العالمي - وأسامة بن لادن.

11- عندما دخل محمد عطا إلى مطار لوجن في بوسطن، أعطت أجهزة الإنذار تنبيهًا خاصًا باسمه مع أن حقائبه لم تكن وضعت على الأجهزة بعد.



13- تم تدمير غرفة الصلاة الخاصة بالمسلمين في المبني، كما دمر الركن الخاص بالمصاحف في المبني.



14- انتقل جون باتريك أونيل وهو عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مركز التجارة العالمية كرئيس للأمن هناك، وكان ضمن ضحايا الحادث، وهو الذي كان يتولي ملف تنظيم القاعدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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