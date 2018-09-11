مقتل 5 أطفال بلغم حوثي في محافظة الجوف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين اليمنيين، من خلال زراعة الألغام على الطرق العامة، حيث زرعت ألغاماً قرب منطقة معيمرة بالمتون في محافظة الجوف.

وأسفر انفجار لغم عن مقتل خمسة أطفال وإصابة أربعة آخرين

وقالت مصادر محلية إن انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الخزجة، أودى بحياة الشاب علي هاشم العامري فيما أصيب الشاب عمران العامري .

وأضافت المصادر أن المليشيات الانقلابية شنت قصفا مدفعيا مكثفا على القرى السكنية التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني في مديرية حيفان، لافتة إلى أن قذيفة حوثية سقطت بالقرب من تجمع للأطفال أثناء رعيهم الأغنام في منطقة الهجمة مما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال.

إلى ذلك أكدت أحزاب تحالف القوى السياسية في محافظة، على ضرورة قيام السلطة الشرعية والتحالف العربي بصياغة رؤية مشتركة لاستكمال أهداف التحالف والقضاء على الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية لحاضنتها الطبيعية وهي الأمة العربية ، ووقايتها من الأطماع التوسعية الإيرانية.

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