قذائف الحوثي تقتل 3 مدنيين بالحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

تشهد المناطق الجنوبية لمدينة الحديدة اليمنية موجة نزوح واسعة، جراء القذائف المدفعية التي تطلقها مليشيا الحوثي الانقلابية بشكل عشوائي، وتسببت في قتل 3 مدنيين وإصابة آخرين، وفقا لإحصائيات أولية.

المليشيا الانقلابية لجأت إلى قصف الأحياء المأهولة بالسكان بشكل عشوائي، بهدف كبح جماح تقدم ألوية العمالقة والقوات المشتركة صوب منطقة استراتيجية.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت قصفا مدفعيا بشكل هيستيري طال مناطق سكنية ومنشآت اقتصادية جنوب الحديدة، وذلك بهدف تحقيق انتصارات معنوية جراء الخسائر على الأرض، وتقدم ألوية العمالقة أكثر من 12 كيلومترا.

وذكرت المصادر، أن عشرات القذائف تساقطت، الأحد، على مشروع خاص لتربية الأبقار التابع لأحد رجال الأعمال جنوب الحديدة، والقرى المحيطة به، والذي اقتربت منه ألوية العمالقة.

وأسفرت القذائف الحوثية عن مقتل عاملين في مشروع الأبقار، وإصابة 3 آخرين، وفقا للمصادر.

وفي المقابل، تسببت القذائف الحوثية المتواصلة في تهجير سكان عدد من القرى والبلدات الواقعة على امتداد خط "كيلو 10" والقريبة من منطقة "كيلو 16".

ووفقا للمصادر، فقد قُتلت فتاة وأصيبت والدتها بقذيفة هاون أطلقتها مليشيا الحوثي على منازل المواطنين في منطقة الدريهمي، جنوب الحديدة، وذلك أثناء نزوحهم من المنطقة.

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