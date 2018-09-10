رئيس السودان يعين رئيس وزراء جديداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدى رئيس الوزراء السوداني الجديد اليوم القسم وذلك عقب قرار تشكيل حكومة جديدة بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي أدت لتدهور البلاد ، في حين حمل الرئيس عمر البشير جهات خارجية مسؤولية حرمان بلاده من الموارد الخارجية.

وذلك بعد موافقة قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم على إقالة حكومة بكري حسن صلاح، كما أدى وزير الري والموارد المائية في الحكومة السابقة معتز موسى عبد الله اليمين في مقر الرئاسة ليصبح رئيسًا للوزراء.

وفي حين تعاني البلاد من التضخم ومن النقص في العملة الأجنبية، قرر البشير تقليص عدد الوزراء من 31ً إلى 21 وزيراً.

كما ذكر الرئيس السوداني في خطاب بثه تلفزيون السودان الرسمي إن "الظروف الاقتصادية الحالية أفرزها الحصار الاقتصادي ومخطط اغلاق للبلاد من نوافذ الموارد الخارجية".



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