عاجل

انتهاء الهجوم على مؤسسة النفط الليبية بطرابلس

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

انتهى الهجوم الذي استهدف مؤسسة النفط الليبية في طرابلس، وسيطرت قوات الأمن على المبنى، بعد اقتحامه من قبل ستة إرهابيين، قام واحد منهم بتفجير نفسه.

وقال مراسل أخبار الآن إن سكان العاصمة طرابلس استيقظوا على صوت التفجير العنيف الذي أعقبه أصوات إطلاق رصاص داخل مقر مؤسسة النفط الليبية، قبل أن يقوم أحدهم بتفجير نفسه.

 

مصدر الصورة: اليوم السابع

إقرأ أيضا:

الأمم المتحدة تدين خرق إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

إعلان حالة الطوارئ في طرابلس وفرار مئات السجناء

#ليبيا #انفجار #ارهاب #أخبار عربية #النفط #هجمات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...