انتهاء الهجوم على مؤسسة النفط الليبية بطرابلس

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (وكالات)

انتهى الهجوم الذي استهدف مؤسسة النفط الليبية في طرابلس، وسيطرت قوات الأمن على المبنى، بعد اقتحامه من قبل ستة إرهابيين، قام واحد منهم بتفجير نفسه.

وقال مراسل أخبار الآن إن سكان العاصمة طرابلس استيقظوا على صوت التفجير العنيف الذي أعقبه أصوات إطلاق رصاص داخل مقر مؤسسة النفط الليبية، قبل أن يقوم أحدهم بتفجير نفسه.

مصدر الصورة: اليوم السابع

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