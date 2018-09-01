هدنة بعد مواجهات دامية في طرابلس الليبية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

بعد مواجهات دامية بين وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية و فصيل يسمي نفسه "ثوار طرابلس" , توصلت لجان المصالحة والأمم المتحدة الى إتفاق لوقف إطلاق النار الذي أدى الى سقوط نحو 40 قتيلا أغلبهم مدنيون.

بعد خمسة أيام من المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بين اللواء السابع في وزارة الدفاع بحكومة الوفاق و فصيل يسمي نفسه "ثوار طرابلس" , أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا عبدالسلام عاشور هدنةً ووقفا لإطلاق النار إثر مباحثات أجرتها لجان المصالحة وبعثةُ الأمم المتحدة بين الطرفين المتنازعين دون أن يوضح عاشور سقفاً زمنياً لهذه الهدنة.

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و على خلفية الاشتباكات المسلحة بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق وما يسمى بثوار طرابلس والتي أدت الى سقوط نحو 40 قتيلا و إصابة نحو مئة آخرين , قررت إدارة مطار معيتيقة , وهو المطار الوحيد العامل في طرابلس تعليق كل الرحلات الجوية لمدة 48 ساعة بعد سقوط ثلاثة صواريخ بسبب المعارك التي دارت في العاصمة وتحويل الرحلات مؤقتا إلى مطار مصراتة كإجراء أمني.

المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس العاصمة إستخدم فيها الطرفان المتنازعان أسلحة ثقيلة وآليات مدرعة ، في وقت ذكر فيه شهود عيان وأفراد خدمات الإنقاذ الليبية أن صواريخ وقذائف عدة سقطت في العديد من المناطق في محيط العاصمة الليبية وفي داخلها، ما تسبب في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بينهم طفلان.

من جانبها دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة سقوط خسائر في الأرواح بين المدنيين في طرابلس ودعت جميع الأطراف إلى إتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا وإيقاف جميع الأعمال العدائية التي تهدد حياة السكان الآمنين.

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