بومبيو: بغداد من تقرر ما يجري على أراضيها وليس طهران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن قلقه العميق من التقارير التي تحدثت عن نقل إيران صواريخ بالستية إلى الأراضي العراقية. وقال بومبيو في تغريدة على موقع تويتر إن تلك الأنباء في حال ثبتت صحتها تشكل إنتهاكا صارخا من قبل إيران للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2231 , مضيفاً أن بغداد هي التي تقرر ما يجري على أراضيها وليس طهران.

وكانت وكالة أنباء رويترز نقلت في تقرير لها عن مصادر إيرانية و عراقية و غربية أن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات موالية لها في العراق. و كان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن كشف أن إيران تقوم بتطوير ترسانتها للصواريخ طويلة المدى ، تحت غطاء برنامج للفضاء..

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وأكد المركز أن طهران بالإضافة إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، قد أنشأت أيضاً مركزاً لإنتاج وصيانة الصواريخ لجماعاتها بالوكالة والميليشيات الموالية التي تقاتل بالنيابة عنها في سوريا واليمن. وأشار تقرير المركز إلى أن صواريخ إيران مصممة في الغالب على نمط الصواريخ الروسية والكورية الشمالية، وبعضها مطورة من صواريخ كورية شمالية المأخوذة أيضاً من تصميم الصواريخ الروسية.

على المستوى السياسي في العراق , نقلت وسائل اعلام عن مصادر سياسية مطلعة، أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، هدد عددا من قادة الكتل السياسية السنية بـ"القتل" في حال قرروا الانضمام إلى تحالف يقوده رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وبحسب المصادر فإن سليماني يهدف من وراء هذا التهديد إلى دفع القوى السنية إلى التحالف مع قائمتي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق، وهما قائمتان مدعومتان من إيران.

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