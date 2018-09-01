الديهي: الظواهري هو شهادة وفاة القاعدة

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الديهي: الظواهري هو شهادة وفاة القاعدة

يعد للقاعدة إلا اسم ولم يعد للقاعدة إلا فلول، والفكرة قد انتهت وشوهت وقد ماتت وهزم التنظيم من لحظة صعود أيمن الظواهري إلى قمته، فهو يمثل شهادة وفاة لهذا التنظيم.

ومن جانبه قال ايضا: أتصور أن تنظيم القاعدة انتهى وأن التنظيم خلال الفترة الماضية سواء في سوريا أو العراق أو حتي اليمن أو باقي المنطقة، حتى الصحراء الكبرى في إفريقيا، كان يتحدث المنظرون والمنظمون في تنظيم القاعدة أن هناك خطط، لكن الواقع على الأرض والمنتج الإرهابي من هذا التنظيم في تقديري لم يعد موجوداً وتحول فقط أو تقوقع علي نفسه وانكفأ على نفسه، ولم يعد هناك إلا محاولة لفض النزاعات الداخلية داخل التنظيم. أما خارج التنظيم والأفكار التي يسوقها، أنا أتصور بات التنظيم لا يذكر وبات رقم صفر كبير في معادلة الأفكار ومعادلة التنظيمات الإرهابية الموجودة على مستوى العالم.

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تنظيم القاعدة في شرق إفريقيا مثل حركة الشباب المجاهدين، تتصرف بشكل منفرد. ولم تطع الظواهري بأي قرار، نفس الشي مع قاعدة الجهاد في جزيرة اليمن، ونعتقد أن التنظيم يسير بشكل منفرد، وهذا ما حدث في سوريا والمغرب العربي وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كما يسمى. أعتقد أن كل هذه الحركات سيطرة الظواهري عليها تكاد تكون محدودة لا تتعدى كونها سيطرة أدبية.







