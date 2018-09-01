التحالف العربي ملتزم بالقاون الإنساني الدولي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (واس)

جددت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إستمرارها في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والاتفاقيات الخاصة بتطبيق قواعد الاشتباك وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.

وأكد التحالف العربي في بيان نشره على وكالة الأنباء السعودية إحترامه القانون الإنساني الدولي والمحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين , معبراً عن أسفه لوقوع أخطاء و إنه يقدم تعازيه لأهالي الضحايا وتضامنه معهم.

و أضاف البيان أن قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إطلعت على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث السبت بشأن ما أُثير من إدعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية.

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يوم (09 أغسطس 2018) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن , وعليه فإن قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل , وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت إرتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات.

وتابع البيان , سيتم تكليف اللجنة المشتركة للنظر في منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد هويات وأسماء المتضررين ليتم العمل على مساعدتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

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